Kağıthane'de tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü, olay güvenlik kamerasında

Kağıthane'de husumet nedeniyle tartışma sırasında bıçaklanarak öldürülen Haluk Akgül'ün katil zanlısı Rauf D., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kağıthane'de tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 26 Kasım'da Çeliktepe Mahallesi Dutluk Caddesi'nde, Haluk Akgül (45) ile Rauf D. (27) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Rauf D., husumetlisi olduğu belirtilen Akgül'ü sırtından bıçaklayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Akgül, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince yapılan çalışmayla kaçan şüpheli Rauf D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
