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KAĞITHANE'de elinde bıçakla 6 katlı binanın çatısına çıkıp tehditler savuran Abdülsamet B.(31), yaklaşık 1,5 saatlik ikna çabasına rağmen kendisine boşluğa bıraktı. İtfaiye ekiplerinin kurduğu brandanın üzerine düşüp ağır yaralanan Abdülsamet B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binada bulunan pansiyonda kalan teknisyen Abdulsamet B., elinde bıçakla çatıya çıktı. Bağırarak tehditler savuran Abdülsamet B.'yi gören çevredekiler ekiplere ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Abdülsamet B.'nin atlama ihtimaline karşı caddeye branda kurarak önlem aldı. Abdülsamet B.'nin düşme riskine karşı caddeye branda kurarak önlem aldı. Kurulan brandanın üzerine düşen Abdulsamet B.'ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulsamet B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

9 AYDIR PANSİYONDA YAŞIYORDU

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polislerinin olayla ilgili yaptığı incelemede, Abdulsamet B.'nin işi nedeniyle yaklaşık 9 aydır pansiyonda kaldığı öğrenildi. Ailesiyle yapılan görüşmede, Abdulsamet B.'nin bilinen bir psikolojik rahatsızlığının bulunmadığı, iletişim sorunu yaşamadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı