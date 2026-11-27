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Kağıthane'de 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda yaşayan 3 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada, ölümlerin birbiriyle bağlantılı olduğuna ve çocukların aynı kişi tarafından öldürüldüğüne ilişkin delillere ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak 2004'te 1 yaşındaki Özcan Akyol'un yaşadığı apartmanın 5. katından düştüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında annesi Nahide Akyol hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan açılan davada beraat kararı verildi.

Aynı apartmanda 16 Mart 2004'te yatak odasında çıkan yangının ardından hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol'un dumandan zehirlenerek öldüğü değerlendirilirken, olaya ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

22 Mart 2005'te ise kaybolan 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un cansız bedeni, apartmanın yakınında çarşafa sarılı halde bir torbanın içerisinde bulundu. Adli tıp incelemelerinde çocuğun vücudunda kimyasal madde bulgularına rastlandığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi ancak olayın faili tespit edilemedi.

Üç çocuğun ölümüne ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı

Üç ölüm olayı arasında bağlantı bulunduğunu değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dosyalar yeniden ele alındı.

Yürütülen soruşturmada, Özcan Akyol'un düştüğü öne sürülen pencerenin zeminden yüksekliğinin 90 santimetre olduğu, henüz yürümeye başlayan çocuğun yaşı, fiziksel gelişimi ve olay yeri bulguları dikkate alındığında pencereden kendiliğinden düşerek yaklaşık 4 metre uzaklığa ulaşmasının fiziken mümkün olmadığı belirlendi.

Ferhat Akyol'un ölümüne ilişkin yeniden incelenen itfaiye raporunda, yangına neden olabilecek herhangi bir açık ateş veya enerji kaynağına rastlanmadığı, otopsi raporunda ise çocuğun toksik madde veya karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğüne ilişkin bulgu bulunmadığı tespit edildi.

Yusuf Akyol'un ölümüne ilişkin soruşturmada ise Ayşe Akyol'un farklı aşamalarda çelişkili beyanlarda bulunduğu ve daha önce kendi el yazısıyla verdiği ifadeyi sonradan inkar ettiği belirlendi.

Tanık ifadelerinde, Ayşe Akyol'un çocuğun kaybolduğu gün annesi Türkan Akyol'u oyaladığı ve çocuğunu aramasına engel olduğu belirtildi.

Telefon görüşmeleri şüphelinin tespitinde belirleyici oldu

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile telefon görüşmelerine ilişkin kayıtlar birlikte değerlendirildi.

Görüşme kayıtlarının diğer delillerle örtüşmesi üzerine üç ölüm olayının da tesadüfi olmadığı ve ölümlerin şüphelisinin Ayşe Akyol olduğu sonucuna varıldı.

Ayşe Akyol hakkında, kendi çocuğu Ferhat Akyol ile Özcan ve Yusuf Akyol'a yönelik ayrı ayrı "tasarlayarak kasten öldürme", olaylardan haberdar oldukları ancak soruşturma makamlarına bilgi vermedikleri belirlenen diğer 6 şüpheli hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Ayşe Akyol'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında üç çocuğun ölümüne ilişkin dosyaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alındığını ve yürütülen soruşturma sonucunda 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Gürlek, açıklamasında, "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA