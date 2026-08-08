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Kağıthane'de 104 kilo uyuşturucu operasyonu

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Kağıthane'de düzenlenen operasyonda 104 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kağıthane'de düzenlenen operasyonda 104 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Aramalarda 104 kilogram pregabalin (ilaç etken maddesi) cinsi uyuşturucuyla sentetik ecza maddesi üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 1 baskı makinesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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