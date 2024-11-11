Kağıthane Belediyesi 50 Bin Ağaç Dikti

KAĞITHANE Belediyesi, son beş yılda 50 bin adet ağaç dikimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Kağıthane bırakma amacıyla, doğanın korunması ve yeşilin her tonunun çoğalması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Milli Ağaçlandırma Günü'nde, Kağıthane Belediyesi olarak, daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için yürüttüğümüz çalışmalarla doğamıza sahip çıkıyoruz. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Kağıthane bırakma amacıyla, doğanın korunması ve yeşilin her tonunun çoğalması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. İlçemizde doğan her bebeğimiz adına da bir fidan dikerek çocuklarımızla beraber yeşilliği büyütüyoruz" dedi.

HER BEBEĞE BİR AĞAÇ

Belediyeden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kağıthane Belediyesi, 1 Nisan 2019'dan itibaren doğan her bebek için bir ağaç dikme uygulaması başlattı. Bu ağaçlara, bebeklerin isimlerinin yazılı olduğu levhalar yerleştiriliyor ve ailelerin yaşadığı sokaklara dikiliyor. Böylece çocuklar, büyüdükleri sokaklarda kendileriyle yaşıt bir ağaçla birlikte büyüme imkanı buluyor. Ihlamur, süs armudu, hatmi, süs kirazı, zakkum, süs eriği ve manolya gibi ağaç türleri de bu proje kapsamında ilçede yerini alıyor."