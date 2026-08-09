Canik'te Kağıt Toplayıcısı Cinayetinde Şüpheli Trabzon'da Yakalandı

SAMSUN'un Canik ilçesinde, kağıt toplayan Necmettin Uzun'u (70) evinde bıçaklayıp, başına cisimle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan cinayet şüphelisi E.B. (59), Trabzon'da yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, 7 Ağustos'ta, saat 23.30 sıralarında, Canik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayarak geçimini sağlayan Nurullah Uzun'dan bir süredir haber alamayan komşuları, evine gitti. Kapı açıldığında Uzun'un yerde hareketsiz halde yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, Uzun'un bıçaklanıp, başına cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelinin E.B. olduğunu belirledi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken; ekipler, şüpheli E.B.'yi Trabzon'da gözaltına aldı.

Öte yandan, E.B.'nin farklı şehirlerde birçok suç işlediği ve çok sayıda kaydının olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı