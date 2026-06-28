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İstanbul Kafkas Dans Topluluğu Ankara'da gösteri sundu

İstanbul Kafkas Dans Topluluğu Ankara'da gösteri sundu
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İstanbul Kafkas Dans Topluluğu 'Kafkas Kartalları', CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda geleneksel koreografiler ve etnik enstrümanlar eşliğinde unutulmaz bir gösteri sundu.

İstanbul Kafkas Dans Topluluğu "Kafkas Kartalları", Başkentte sanatseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki gösteride, Kafkas halk danslarının seçkin örnekleri geleneksel koreografiler ve etnik enstrümanlar eşliğinde sahnelendi.

Geleneksel Kafkas halk danslarının estetik gücünün çağdaş sahne anlayışıyla buluştuğu gösteride, cesaret, dayanışma, zarafet ve kahramanlık temaları izleyicilere yansıtıldı.

İzleyiciler, performanslara zaman zaman alkışlarla eşlik etti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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