Kafes-31 Operasyonuyla 42 Kişi Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-31' operasyonuyla; 12 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 42 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl KOM Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kırklareli, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Sakarya ve Uşak'ta 'Kafes-31' operasyonları düzenledi. Operasyonlarda, 12 ülke tarafından haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 42 şahıs yakalandı" dedi.

'YILBAŞINDAN BUGÜNE 114 KİŞİ YAKALANDI'

1 Ocak 2024 tarihinden bu yana, bugün yapılan Kafes operasyonları ile birlikte kırmızı bültenle aranan 114 kişinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.