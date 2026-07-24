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KAEÜ, Afet Beslenme Grubu'na kabul edildi

KAEÜ, Afet Beslenme Grubu'na kabul edildi
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, TAMP kapsamında Afet Beslenme Grubu üyeliğine kabul edildi. Rektör Karahocagil, olası afette her öğünde 10 binden fazla kişiye yemek sunabilecek kapasiteleri olduğunu belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Afet Beslenme Grubu" üyeliğine kabul edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TAMP kapsamında afet ve acil durumlarda beslenme hizmetlerinin etkin, koordineli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Afet Beslenme Grubu üyeliğine KAEÜ paydaş olarak girdi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'i ziyaret eden Üniversite Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Erkan Kuloğlu ve beraberindeki heyet, üyelik kabul süreci hakkında bilgi verdi.

"Afet Beslenme Grubu" üyeliği belgesini üniversite adına alan Kuloğlu, KAEÜ'nün afet ve acil durumlarda beslenme hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesine yönelik ulusal koordinasyon yapısında yer aldığından bahsetti.

Karahocagil, Genel Sekreter İlter ve Kuloğlu ile ekibine teşekkür ederek, başarılar diledi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak yemek üretimi gerçekleştirerek depremzedelere ilk ulaşan kurumlar arasında üniversitenin yer aldığını aktaran Karahocagil, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olarak, olası bir afet durumunda, her öğünde 10 binden fazla kişiye üç çeşit yemek sunabilecek kapasiteleri bulunduğunu da ifade etti.

Kaynak: AA
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