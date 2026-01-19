Haberler

KAEÜ Rektörü Karahocagil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KAEÜ Rektörü Karahocagil, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında birçok kategori için oy kullandı. Karahocagil, önemli fotoğrafları seçerek, bölgedeki acılara dikkat çekti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karahocagil, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Rektör Karahocagil, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de Açlıkla Mücadele Eden Filistinlilere Yemek Dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir Güneş Doğuyor" ve "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek Ailede Başlar" fotoğraflarına oy veren Karahocagil, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin Sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu" karelerini tercih etti.

Karahocagil, AA'nın her yıl geleneksel hale gelen fotoğraf oylamasındaki karelerin birbirinden güzel ve kıymetli olduğunu belirterek, her birine farklı anlamlar yüklenen fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.

Fotoğrafları çeken muhabir ile foto muhabirlerini tebrik eden Karahocagil, "Gazze: Açlık" kategorisindeki her bir karenin orada yaşananları birebir yansıttığını dile getirdi.

Karahocagil, bu acının ve zulmünün en kısa zamanda son bulması, bölgenin huzura ve barışa kavuşması temennisinde bulundu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! 'Sarı oda' detayı çok konuşulacak

Jetteki kilit isim ek ifade verdi! "Sarı oda" detayı çok konuşulacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi