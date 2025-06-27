KAEÜ'den Tarım Uygulamaları Etkinliği

KAEÜ'den Tarım Uygulamaları Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Kırşehir'deki Tarım Uygulamaları' etkinliğinde, tarımsal uygulamalar ve projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, alternatif ürün yetiştiriciliği ve tarımsal üretim planlamasının önemine değindi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) koordinasyonunda "Kırşehir'deki Tarım Uygulamaları" başlıklı etkinlik düzenlendi.

YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında KAEÜ tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar tarım uygulamalarına ilişkin bilgilendirildi.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, burada yaptığı konuşmada, Kırşehir'de üniversitenin öncülüğünde gerçekleştirilen projelerle, tarımsal uygulamalar açısından çiftçi ve üreticilere yol gösterildiğini söyledi.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında özellikle yem bitkileri, ceviz üretimi, jeotermal sera ile seracılık faaliyetlerinin Kırşehir'in tarım alanında gelişmesine öncülük ettiğini belirten Çınar, kent genelinde alternatif ürün yetiştiriciliğinin de aynı şekilde arttığını dile getirdi.

Aşırı soğuklar ve donun üretimi etkilediğine işaret eden Çınar, Orta Anadolu bölgesinin, Kırşehir'deki kuraklık ve yağışların azlığından fazlaca etkilendiğini, o yüzden ekim ve hasat süreçlerinin değişebildiğini, tarımsal üretim planlamasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Yakın dönemde faaliyete geçen "Çiftçi Danışma Hattı" ile akademik bilgi ve çözümlerin üreticiye direkt ulaştırılmasının hedeflendiğini belirten Çınar, Kırşehir ve çevre illerin dışında farklı bölgelerden de sorular geldiğini, neredeyse haftada 5-6 bildirimin kendilerine düştüğünü ve hepsine istisnasız geri dönüş sağladıklarını söyledi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş, akademisyenler, çeşitli kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin, vatandaşların katıldığı etkinlik, soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi

İBB soruşturmasında iki isme tahliye!
ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler

Donald Trump'tan İran iddiası: Artık geri dönemezler
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca kişiye ara zam müjdesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Dev operasyon! TSK'da görev yapan çok sayıda asker gözaltında
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.