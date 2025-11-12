Haberler

KAEÜ'den İki Bilim İnsanı Etiyopya'daki Kazı Çalışmalarına Katılacak

KAEÜ'den İki Bilim İnsanı Etiyopya'daki Kazı Çalışmalarına Katılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden Dr. Ali Taş ve doktora öğrencisi Elçin Şener, Kaliforniya Üniversitesi'nin hazırladığı 'Middle Awash' projesi kapsamında Etiyopya'da yapılacak kazı çalışmalarına katılarak uluslararası bir deneyim elde edecekler. Kazının tarihi bulgulara önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) bir öğretim üyesi ve doktora öğrencisi, Etiyopya'da yapılacak kazı çalışmalarına katılacak.

Kaliforniya Üniversitesinden Prof. Tim White'in hazırlamış olduğu "Middle Awash" projesine KAEÜ'den Dr. Ali Taş ve doktora öğrencisi Elçin Şener de destek verecek.

Etiyopya'nın tarihine ve farklı çağlarda bölgede yaşayan canlıların geçmişine ışık tutması beklenen kazı çalışmaları ile Türk antropologlar, aynı zamanda farklı ülkelerden meslektaşları ile önemli bir deneyim kazanma fırsatı yakalayacak.

27 Kasım-10 Ocak tarihleri arasında Etiyopya'nın Afar bölgesine yönelik hazırlanan kazı projesine, Kırşehir'den katılacak Taş ve Şener, deneyimlerini kentteki uzman ve öğrencilere de aktaracaklar.

KAEÜ Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cem Erkman, AA muhabirine, kendisinin de daha önce iştirak ettiği kazı çalışmalarına, danışmanı olduğu iki uzman öğrencinin katılımını hedeflediklerini söyledi.

Kırşehir'den iki uzmanla Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesinden Prof. Dr. Cesur Pehlevan'ın da çalışmada yer alacağını kaydeden Erkman, çalışmalarda çıkarılacak tarihi bulguların önemli katkılar sunmasını ve güzel sonuçlar almayı umut ettiklerini dile getirdi.

Projenin jeoloji, paleontoloji ve arkeoloji alanlarındaki kıdemli bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekipte bu iki genç bilim insanına önemli deneyimler sağlayacağını vurgulayan Erkman, "Ayrıca Türkiye ve özellikle Kırşehir paleoantropolojik altyapısını oluşturmaya devam ederken, bu bağlantılar ve deneyimler Kırşehir Ahi Evran Üniversitemize önemli katkılar sağlayacaktır. Kalifornia Üniversitesi destekli uluslararası bir projenin ortağı olan KAEÜ, bu çalışmayla paleontoloji ve paleoantropoloji konusundaki yayın, deneyim ve akademik çalışmalarını üst sıralara taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSüLeyman:

Bitcoin ticaretinin bu kadar harika olduğunu, bir arkadaşımın bana tanıttığı Bay Nelson FY ile tanışana kadar bilmiyordum. Birkaç hafta içinde 264.000 dolarlık bir profile ulaşabildim. Harika bir deneyimdi. Ticarette büyümek istiyorsanız "Nildatrading" Telegram'ından bize ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, beyinsiz doğan çocuk 20 yaşında
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor

Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün görüşecek

Ankara'da kritik Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Saati de belli oldu
Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı

Şehidin babası anlattı! Üsteğmenin en büyük hayali yarım kaldı
Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına

Hülya Avşar'dan sürpriz hamle! Yeni işini duyanlar şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.