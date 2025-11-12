KAEÜ'den İki Bilim İnsanı Etiyopya'daki Kazı Çalışmalarına Katılacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) bir öğretim üyesi ve doktora öğrencisi, Etiyopya'da yapılacak kazı çalışmalarına katılacak.

Kaliforniya Üniversitesinden Prof. Tim White'in hazırlamış olduğu "Middle Awash" projesine KAEÜ'den Dr. Ali Taş ve doktora öğrencisi Elçin Şener de destek verecek.

Etiyopya'nın tarihine ve farklı çağlarda bölgede yaşayan canlıların geçmişine ışık tutması beklenen kazı çalışmaları ile Türk antropologlar, aynı zamanda farklı ülkelerden meslektaşları ile önemli bir deneyim kazanma fırsatı yakalayacak.

27 Kasım-10 Ocak tarihleri arasında Etiyopya'nın Afar bölgesine yönelik hazırlanan kazı projesine, Kırşehir'den katılacak Taş ve Şener, deneyimlerini kentteki uzman ve öğrencilere de aktaracaklar.

KAEÜ Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cem Erkman, AA muhabirine, kendisinin de daha önce iştirak ettiği kazı çalışmalarına, danışmanı olduğu iki uzman öğrencinin katılımını hedeflediklerini söyledi.

Kırşehir'den iki uzmanla Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesinden Prof. Dr. Cesur Pehlevan'ın da çalışmada yer alacağını kaydeden Erkman, çalışmalarda çıkarılacak tarihi bulguların önemli katkılar sunmasını ve güzel sonuçlar almayı umut ettiklerini dile getirdi.

Projenin jeoloji, paleontoloji ve arkeoloji alanlarındaki kıdemli bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekipte bu iki genç bilim insanına önemli deneyimler sağlayacağını vurgulayan Erkman, "Ayrıca Türkiye ve özellikle Kırşehir paleoantropolojik altyapısını oluşturmaya devam ederken, bu bağlantılar ve deneyimler Kırşehir Ahi Evran Üniversitemize önemli katkılar sağlayacaktır. Kalifornia Üniversitesi destekli uluslararası bir projenin ortağı olan KAEÜ, bu çalışmayla paleontoloji ve paleoantropoloji konusundaki yayın, deneyim ve akademik çalışmalarını üst sıralara taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.