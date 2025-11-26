Haberler

KAEÜ'de 'Sumud Derdimiz Neydi?' Paneli Düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, Filistin'deki durum ve Müslümanların duyarlılığı üzerine konuşmalar yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata, Filistin'in yıllardır süren acısını vurgularken, aktivistler de Gazze'ye yönelik desteklerini dile getirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından "Sumud Derdimiz Neydi?" paneli düzenlendi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata, yıllardır kanayan bir yara olarak Filistin'i gördüklerini, tüm Müslümanların ellerinden geldiğince duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Toplumsal Katkı Koordinatörü öğretim görevlisi Bayram Koyuncu da öğrencilerin ulusal ve uluslararası konularda daha fazla bilinçlenmesi için bir dizi etkinlik yaptıklarını belirterek, Filistin'deki soykırıma da sessiz kalamamaları ve nerede bir mazlum varsa onlara yardım etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Panelin moderatörü Dr. Öğretim Üyesi İzzet Gülaçar ise Siyonizmin dikkatli olunması gereken bir ideoloji olduğunu vurgulayarak, panel vesilesiyle mağdurlara ulaşmak isteyenlerin amaçlarını ve yaşananların da öğrenileceğini kaydetti.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan gazeteci Yaşar Yavuz da İsrail askerlerinin ellerinde silah olmamasına rağmen kendilerinden korktuğunu anlattı.

Yolculuk süresince diğer aktivistlerle önemli bir adım atarak Gazze'deki Müslümanlara destek hedefiyle hareket ettiklerini dile getiren Yavuz, "Biz Gazze'ye gidecektik, orada çocuklara yardım götürecektik. Oradaki ablukayı kıracaktık, hayalimiz buydu." dedi.

Aktivist Sinan Akılotu ise Sumud Filosu'nda 497 aktivist bulunduğuna dikkati çekerek, 350'den fazlasının Avrupa'nın birçok yerinden gelen insanlar olduğunu vurguladı.

Filodaki İtalyan aktivistin "Siyonizm kaldığı müddetçe dünyaya asla huzur gelmeyecek" sözlerini aktaran Akılotu, "Cezaevinde kaldığımızda bizim koğuşumuzda Yahudi bir genç vardı Amerikalı. 'Dünyadaki Yahudilerin yüzde 90'ı Siyonist düşüncededir. Çok az kısmı Siyonizmi tehlike olarak görür, onlardan biri de benim.' dedi. Herkesin daha bilinçli olmasını istiyoruz. Siyonizm ümmeti paramparça etti, her coğrafyada farklı bahaneyle kanlar aktı." diye konuştu.

Aktivistlerden Fethullah Kirenci de kendisine ailesinin ve evladının destek verdiğini, filodaki herkesin arkalarında yakınlarını bırakarak yola çıktığını söyledi.

Yola çıkmadan önce evde hazırlanırken oğlunun uyanarak yanına geldiğini anlatan Kirenci, "'Nereye gidiyorsun baba' dedi. Gazze'ye gidiyorum dedim. Annesine, 'Benim kıyafetlerimden babama verelim, Gazze'deki kardeşlerimize götürsün' dedi. Oğlumuzun böyle bir tepkisi olunca elbiseleri hazırladık, onları da valize koydum yola çıktık. Oğlumun o şekilde bir çıkış yapması, bana çok büyük bir motivasyon kazandırdı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
