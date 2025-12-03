KAEÜ'de 'İstihbaratın Geleceği: İnsan Faktörü' eğitimi verildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) "İstihbaratın Geleceği: İnsan Faktörü" eğitimi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle KAEÜ Uluslararası İlişkiler ve Medeniyet Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen eğitim programına öğrenciler ve gençler ilgi gösterdi.

Programda konuşan topluluğun akademik danışmanı Prof. Dr. Nur Çetin, insanların kendilerini geliştirmesi, dijital dünyada daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Çetin, "Günümüzde yapay zekadan büyük veri analizine, otonom sistemlerden derin öğrenmeye kadar birçok teknoloji, hayatın ve istihbaratın doğasını kökten dönüştürmektedir. Hızla değişen güvenlik ortamında istihbaratın rolü, teknolojik dönüşümün etkisi ve en önemlisi, tüm bu süreçlerin merkezinde yer alan insan davranışlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı da gençlerin kendini geliştirmesi için eğitim ve programlara destek olduklarını, özellikle yapay zeka çağında yaşananları takip etmelerini istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından alanında uzman eğitimciler tarafından modern istihbaratta insan faktörünün önemi, analistlerin yaptığı çalışmalar, dezenformasyonla mücadele, sosyal mühendislik, etik sorumluluklar ve istihbarat disiplini alanında sunum yaptı.