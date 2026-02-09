Haberler

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 12 bölüme akreditasyon belgeleri verildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 12 bölüme akreditasyon belgeleri verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen 'Akreditasyon Şöleni' programında 12 bölüme akreditasyon belgeleri verildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, üniversitenin kalite süreçlerinde geldiği noktayı vurguladı ve akreditasyonun önemine değindi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) 12 bölüme akreditasyon belgeleri verildi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Akreditasyon Şöleni" programında konuşan Rektör Yardımcısı ve Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, üniversitesinin kalite süreçlerinde geldiği noktayı anlattı.

Üniversitenin kalitedeki başarısının uluslararası derecelendirme kuruluşlarında da yer aldığını belirten Şimşek, bu durumun üniversitenin eğitimi başta olmak üzere tüm branşları olumlu etkilediğini söyledi.

Akreditasyonun bir kurumun iddiası değil kanıtı olduğunu vurgulayan Şimşek, akredite olan programların dışındakilerin de en kısa zamanda akredite olmalarını temenni etti.

Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Mesleki Eğitim Akreditasyon Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsa Vural ise derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, özellikle meslek yüksekokullarının akreditasyon belgeleri almalarının önemini anlattı.

Vural, akreditasyon belgesi alan programları tebrik etti.

Programda, fakülte ve meslek yüksekokullarının 12 bölümüne akreditasyon belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Attığı golle tüm dünya Hyeong-Gyu Oh'u konuşuyor
Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu

Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti

Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti