Haberler

Osmaniye'de "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı 'Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi' ziyarete açıldı. Sergide dönemin askerlerine ait eşyalar ve savaşta kullanılan mühimmat sergileniyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, dönemin askerlerine ait eşyalar ve savaşta kullanılan mühimmat yer aldı.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, inceledikleri eserler hakkında bilgi aldı.

Müze sorumlusu Ali Murat Kalegil, AA muhabirine, öğrencilerin sergiye ilgi gösterdiğini söyledi.

Gezici müze sayesinde her yıl çok sayıda kişiye ulaştıklarını belirten Kalegil, "Türkiye'yi üçüncü kez dolaşıyoruz. Çanakkale'ye gelemeyen ve orayı görme imkanı olamayanlara bu imkanı sağlıyoruz. Müzede, Çanakkale'nin tarihi ve önemini anlatmak üzere 1500 malzeme var. Öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgisi bizleri mutlu etti." dedi.

Müzeyi gezen öğrencilerden Oğuzhan Avar da "Müzeyle atalarımızın nasıl savaştığını ve kazandığını gördük." ifadesini kullandı.

Gezici müze sergisi, 14 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Japonya'nın en yaşlı erkeği 111 yaşında öldü

Japonya'nın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi

Akılalmaz iddialar! Doktorların yatak odası sırları dosyaya girdi
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı