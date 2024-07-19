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Kadırga Yaylası'ndaki 563 Yıllık Üstü Açık Camide Geleneğe Devam

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Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan bin 800 rakımlı Kadırga Yaylası'ndaki 563 yıllık üstü açık camide, yüzyıllardır çimenlerin üzerine serilen seccadelerde ibadet ediliyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'den yaylaya göçen çok sayıda vatandaş, Kadırga Yaylası Açık Camisi'nde her hafta cuma namazı kılıyor. Bu yıl da camiye akın eden vatandaşlar, cuma namazını üstü açık camide kılarak, yüzyıllardır devam eden geleneği sürdürdü. Bu haftaki cuma namazı, Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın ve Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün katılımıyla kılındı.

Gümüşhane- Trabzon sınırında yer alan bin 800 rakımlı Kadırga Yaylası'ndaki 563 yıllık üstü açık camide, yüzyıllardır çimenlerin üzerine serilen seccadelerde ibadet ediliyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'den yaylaya göçen çok sayıda vatandaş, Kadırga Yaylası Açık Camisi'nde her hafta cuma namazı kılıyor.

Bu yıl da camiye akın eden vatandaşlar, cuma namazını üstü açık camide kılarak, yüzyıllardır devam eden geleneği sürdürdü. Bu haftaki cuma namazı, Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın ve Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün katılımıyla kılındı.

Kaynak: AA / Güncel

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