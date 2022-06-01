KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZAYI YARGITAY FAZLA BULDU, TAHLİYE KARARI VERİLEBİLİR -1 - Haberler

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker için verilen cezayı yüksek bulan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı bozdu. Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, "Yargıtay'ın hükmünü yerel mahkeme uygun bulursa, Kadir Şeker'e tahliye kararı verilmesi muhtemeldir" dedi.

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Haber: KONYA, (DHA)

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Demirören Haber Ajansı / Güncel