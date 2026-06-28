Bakan Ersoy: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi çok önemli bir ustaydı / Dron görüntüleriyle

Gülseren KARAPINAR -Hadican EROL / İSTANBUL, - SANATÇI Kadir İnanır için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından İnanır'ın cenazesi namazın kılınacağı Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı" dedi. Diğer yandan cenaze namazının kılındığı Barbaros Hayrettin Paşa Camii ve cenazeye katılanlar dronla havadan görüntülendi.

Sanatçı Kadir İnanır için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından İnanır'ın cenazesi namazın kılınacağı Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR USTAYDI'

Cenaze namazı öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir devrin, Yeşilçam'ın, hayatımıza uzanan, evlerimize, ailelerimize dahil olan eşsiz değerlerini maalesef birer birer kaybediyoruz. Onlara birer birer veda ediyoruz, ahirete uğurluyoruz. Kadir İnanır bu uğurladığımız eşsiz değerlerimizle birlikte, bir devir hiç geri dönmemecesine kapanmış oluyor. Öyle bir devir ki, birkaç neslin duygularını, yaşamlarını, hayallerini beyaz perdeden ayna tutan çok önemli değerlerimizi kaybediyoruz. Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, aynı şekilde Türk klasiklerine, sinemamızın Türk klasiklerine vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı. Başta ailesi olmak üzere, yakınlarına, tüm sanatseverlerimize, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı