Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü (3) - Haberler

Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü (3)
Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
TUTUKLANDIAnkara'nın Altındağ ilçesinde oğlu Kadir Gezer'i döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Onur Gezer, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Ankara'nın Altındağ ilçesinde oğlu Kadir Gezer'i döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Onur Gezer, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Onur Gezer, mahkeme tarafından tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel