Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü (3) - Haberler

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Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü (3)

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü (3)

TUTUKLANDIAnkara'nın Altındağ ilçesinde oğlu Kadir Gezer'i döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Onur Gezer, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oğlu Kadir Gezer'i döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Onur Gezer, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Onur Gezer, mahkeme tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Altındağ, Ankara, Güncel, Haberler

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