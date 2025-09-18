Haberler

Kadir Gökce Bursa İl Emniyet Müdürü Olarak Göreve Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Kadir Gökce, düzenlenen bir törenle görevine başladı. Törene emniyet personeli katıldı ve Gökce mesai arkadaşlarıyla buluştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kadir Gökce, düzenlenen törenin ardından görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kadir Gökce için İl Emniyet Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi. Törene emniyet personeli katılırken, Gökce mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Tören, İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa il Emniyet Müdürü olarak atanan Sayın Kadir Gökce, İl Emniyet Müdürlüğümüzde düzenlenen karşılama töreninin ardından görevine başlamıştır" notlu paylaşımla duyuruldu" notuyla paylaşıldı.

Haber: Kazım BULUT Kamera: (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı

Kız yurdunda kalan öğrenci, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kartımı unuttum' yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı

Yaptığınız rezilliğe o çocuğu alet etmeseydiniz keşke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.