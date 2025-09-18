Kadir Gökce Bursa İl Emniyet Müdürü Olarak Göreve Başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kadir Gökce, düzenlenen törenin ardından görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kadir Gökce için İl Emniyet Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi. Törene emniyet personeli katılırken, Gökce mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Tören, İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa il Emniyet Müdürü olarak atanan Sayın Kadir Gökce, İl Emniyet Müdürlüğümüzde düzenlenen karşılama töreninin ardından görevine başlamıştır" notlu paylaşımla duyuruldu" notuyla paylaşıldı.

Haber: Kazım BULUT Kamera: (Bursa),