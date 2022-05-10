Kadir Gecesi'ne dil uzatmıştı! Savcılık tutuklama istedi, mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı

Ramazan ayının son günlerinde, Kadir Gecesi'ne denk gelen gecede arkadaşlarıyla birlikte gittiği içkili eğlenceyi sosyal medya hesabından paylaşan ve "Rabbim kabul etsin" ifadelerini yazan şahsın Pegasus'ta çalıştığı ortaya çıktı. Olayın gündem olmasının ardından şahsın Pegasus'la ilişkisi kesilirken, hakkında soruşturma başlatıldı.

İFADE VERMEYE GİTTİ

Soruşturma kapsamında Pegasus çalışanı Onur T. dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvelik Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Onur T., soruşturmayı yürüten savcı tarafında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanma talebi ile İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Mahkeme, Onur T.'nin tutuklama tedbirini ölçülü bulmayarak, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.