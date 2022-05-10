Kadir Gecesi'ne dil uzatmıştı! Savcılık tutuklama istedi, mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı
Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Güncel
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Kadir Gecesi'nde arkadaşlarıyla beraber yaptığı içkili paylaşım ve paylaşıma yazdığı "Rabbim kabul etsin" ifadesi tepki çeken Pegasus çalışanına tepki gösterildi. Olayın ardından Pegasus'un işine son verdiği şahıs hakkında soruşturma açıldı. Dün soruşturma kapsamında ifade vermeye giden şahıs, savcılık tarafından tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ramazan ayının son günlerinde, Kadir Gecesi'ne denk gelen gecede arkadaşlarıyla birlikte gittiği içkili eğlenceyi sosyal medya hesabından paylaşan ve "Rabbim kabul etsin" ifadelerini yazan şahsın Pegasus'ta çalıştığı ortaya çıktı. Olayın gündem olmasının ardından şahsın Pegasus'la ilişkisi kesilirken, hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Pegasus çalışanı Onur T. dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvelik Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.
Onur T., soruşturmayı yürüten savcı tarafında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanma talebi ile İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Mahkeme, Onur T.'nin tutuklama tedbirini ölçülü bulmayarak, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.