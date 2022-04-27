Kadir gecesi için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadir gecesi için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler

AA - Issam Rimawi - Güncel
 - Güncelleme:

Filistinlilerin Kalendiya kontrol noktasına akın etmesi Kalabalıktan detaylar İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması RAMALLAH - Kadir gecesini Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen yüzlerce Filistinli, Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiya kontrol noktasına akın etti.

Filistinlilerin Kalendiya kontrol noktasına akın etmesi

Kalabalıktan detaylar

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması RAMALLAH - Kadir gecesini Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen yüzlerce Filistinli, Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiya kontrol noktasına akın etti. İsrail güçleri, kontrol noktasında sıkı önlemler aldı.

AA / Issam Rimawi - Güncel

Arbede, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title