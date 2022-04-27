Kadir gecesi için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler
AA - Issam Rimawi - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Filistinlilerin Kalendiya kontrol noktasına akın etmesi Kalabalıktan detaylar İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması RAMALLAH - Kadir gecesini Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen yüzlerce Filistinli, Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiya kontrol noktasına akın etti.
Filistinlilerin Kalendiya kontrol noktasına akın etmesi
Kalabalıktan detaylar
İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması RAMALLAH - Kadir gecesini Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen yüzlerce Filistinli, Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiya kontrol noktasına akın etti. İsrail güçleri, kontrol noktasında sıkı önlemler aldı.
AA / Issam Rimawi - Güncel