Kadir gecesi için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler

Filistinlilerin Kalendiya kontrol noktasına akın etmesi

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İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması RAMALLAH - Kadir gecesini Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen yüzlerce Filistinli, Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiya kontrol noktasına akın etti. İsrail güçleri, kontrol noktasında sıkı önlemler aldı.