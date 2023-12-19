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Kadir Ekinci'nin 'Kazların Senfonisi' Sergisi Ankara'da Açıldı

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Fotoğraf sanatçısı Kadir Ekinci'nin Kars'ta çektiği siyah beyaz fotoğraflardan oluşan 'Kazların Senfonisi' isimli sergi, Ankara'da izlenime sunuldu. Sergi, 1 Ocak 2024'e kadar ziyaret edilebilecek.

Fotoğraf sanatçısı Kadir Ekinci'nin doğum yeri olan Kars'ta çektiği siyah beyaz fotoğraflardan oluşan "Kazların Senfonisi" isimli sergi, Ankara'da izlenime sunuldu.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi Andrey Karlov Sergi Salonu'ndaki serginin açılışına, çok sayıda fotoğraf sanatçısı, Ankara'da yaşayan Karslılar ve sanatçının ailesi ile davetliler katıldı.

Açılışta konuklara hatıra olarak kaz tüyü verildi.

Fotoğraf sanatçısı Ekinci, AA muhabirine, dördüncü kişisel sergisini açtığını belirterek, Kars'ta yaşamın bir parçası olan kazların ticari bakımdan da önemli olduğunu söyledi.

Sergide 43 fotoğrafın yer aldığını dile getiren Ekinci, şunları kaydetti:

"Bunların tamamı Kars ve kırsal bölgelerinde çekildi. 2014'ten itibaren sürdürdüğüm çalışmamı sergilemekten dolayı mutluyum. Bu sergiyi önümüzdeki yıl içinde İstanbul, Eskişehir ve İzmir'de de açmayı planlıyorum. Kazlar Kars'ın simgesi gibidir, o yüzden kazları seçtim. Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon kaz yetişiyor. Bunun 510 bin tanesi Kars'ta. Böylelikle memleketim olan Kars'ın tanıtımına da katkıda bulunuyorum."

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği "Kazların Senfonisi" sergisi, 1 Ocak 2024'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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