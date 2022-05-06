Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Haberler

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Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaştığı öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaştığı öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da Bağcılar'da yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu Pakistan uyruklu şüpheli A.R. (33), Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması" suçundan adliyeye sevk edildi.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Bağcılar, Nisan, Medya, Güncel, Haberler

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