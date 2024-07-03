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9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak

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AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 9. Yargı Paketi'ne göre kadınlar evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacaklar. Düzenlemenin yasalaşması halinde kadınlar yalnızca eşlerinin soyadı ile birlikte olmak şartı ile eski soyadlarını kullanmaya devam edebilecek.

9. Yargı Paketi AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu. Düzenlemenin yasalaşması durumunda kadınlar evlenmeden önceki soyadlarını yalnızca eşlerinin soyadlarıyla birlikte kullanabilecek.

KADINLAR, EVLENMEDEN ÖNCEKİ SOYADLARINI TEK BAŞINA KULLANAMAYACAK

Anayasa Mahkemesi, Medeni Kanunu'nun "evlenen kadının kocasının soyadını taşıması"nı zorunlu kılan 187. maddesinin birinci ve ikinci cümlelerini iptal ederek kadınlara isterlerse eski soyadlarını kullanabilme hakkını vermişti. AK Parti'nin bugün TBMM Başkanlığı'na sunduğu 9. Yargı Paketi'ne göre, kadınların bu hakları ellerinden alınacak. 9. Yargı Paketi'ne göre, kadınlar yalnızca eşlerinin soyadı ile birlikte olmak şartı ile eski soyadlarını kullanmaya devam edebilecek.

9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacakAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

"AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırladıkları 9. Yargı Paketi'nin içeriği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler şöyle konuştu: "Evlenen kadının soyadına ilişkin olarak düzenleme getiriyoruz. Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki kızlık soyadlarını da kullanabileceklerine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçiriyoruz ve teklif ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (1)

EVO20 :

Sonunda kurumlarda çok sorun çıkıyordu iyi oldu.

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