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Kütahya'da otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü! Sürücüler yara almadan kurtuldu

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Kütahya'da otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü! Sürücüler yara almadan kurtuldu
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çevre yolunda otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü, otomobil ise hurdaya döndü. 69 yaşındaki traktör sürücüsü ile 40 yaşındaki otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü.

TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ, OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Domaniç çevre yolunda T.K.'nin (69) kullandığı 43 UK 214 plakalı traktör ile R.Ç. (40) idaresindeki 43 HT 390 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör ikiye bölünürken, otomobil de hurdaya döndü.

SÜRÜCÜLER YARA ALMADAN KURTULDU

Sürücülerin yara almadığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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