Isparta'da kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar keçeden ürün yapıp satıyor

Isparta'nın Gönen ilçesinde Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kadınların unutulmaya yüz tutan keçeciliği yeniden yaşatmasını ve aile ekonomisine katkı sağlamasını sağlıyor. Kooperatif, hem geçmiş kültürü gelecek nesillere taşırken hem de ürettikleri ürünlerle uluslararası pazarda ilgi görüyor.

Isparta'nın Gönen ilçesinde kadınlar, unutulmaya yüz tutan keçeciliği yeniden canlandırarak hem kültürel mirası yaşatıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce 7 kadın tarafından kurulan ve bugün 24 ortağı bulunan Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle sürdürdükleri üretimle keçeyi yeniden hayatın içine sokuyor.

Kooperatifin yönetim kurulu başkanı ve Gönen Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Nazire Özsu, gazetecilere, keçeciliğe halk eğitim kurslarında başladıklarını söyledi.

İlk olarak keçe sabun ve lifli sabun ürettiklerini dile getiren Özsu, ürünlerin pazarlanması amacıyla 2020'de kooperatif kurduklarını belirtti.

Hem geçmişin mirası keçeciliği yeniden canlandırdıklarını hem de kadınların boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirerek aile ekonomisine katkıda bulunduklarını anlatan Özsu, "Kooperatif ile üretimi ve pazarlamayı birlikte yürütüyoruz. Kursiyerlerin yaptıkları ürünleri satıyoruz. Keçe ürünleri yurt dışında da ilgi görüyor. Geçen yıl ABD'ye ürün gönderdik. Kadınların el emeği ürünleri, uluslararası alanda da değer görüyor." diye konuştu.

Kooperatif ortağı emekli hemşire Zehra Çağlayan da iğneli ve ıslak keçe teknikleriyle uyku topları, kurutma makinesi topları, oyuncaklar, sabunlar ve çanta kumaşları ürettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
