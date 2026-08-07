Edirne'de Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Edirne'de Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün çok amaçlı salonunda Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı başkanlığında düzenlenen toplantıda, kadınların güçlenmesine yönelik politikaların merkezi ve yerel düzeyde bütüncül, etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalar ele alındı.

Şube Müdürü Oğuz Durak tarafından yapılan sunumda, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda yer alan 5 temel amaç doğrultusunda kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek kurul üyelerinin görüş ve önerileri alındı.

Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar ile gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler görüşüldü.

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı

Kaynak: AA