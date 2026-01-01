Haberler

Uludağ'da coşkulu yeni yıl kutlaması

Bursa Uludağ'daki yılbaşı kutlamalarında yaşlı bir kadının müzik eşliğinde yaptığı dans, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kadının neşeli hareketleri ve dansı, kutlamaların en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda yer etti.

KADININ DANSI, SANAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Bursa Uludağ'daki yılbaşı kutlamalarında yaşlı bir kadının müzik eşliğinde yaptığı dans, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşlı kadının dansı, paylaşıldığı sanal medya hesaplarında ilgi odağı oldu. Müzik eşliğinde piste çıkan ve neşesiyle dikkat çeken kadın, çevredeki vatandaşların ilgisini topladı. Dakikalarca dans eden kadın, eğlenceli hareketleriyle alkış aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüler sanal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Yaşlı kadının dansı, Uludağ'daki yılbaşı eğlencesinin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda yer etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
