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Kadınhanı'nda Tarım Eğitimi ve Bağımlılık Semineri

Kadınhanı'nda Tarım Eğitimi ve Bağımlılık Semineri
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tarımsal eğitim programı devam ediyor.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tarımsal eğitim programı devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Kızılay ortaklığında yürütülen Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi (INSURE) kapsamında, Söğütözü ve Atlantı mahallelerinde mantar yetiştiriciliği ve örtü altı topraksız çilek yetiştiriciliği konularında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Eğitimle, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve yerel istihdama doğrudan katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kadınhanı'nda bağımlılıkla mücadele eğitimi

Kadınhanı'nda Kur'an kursları ve Gençlik Merkezi'nde eğitim alan çocuk ve gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen seminerde, madde, teknoloji ve tütün gibi farklı bağımlılık türleri anlatıldı.

Seminerde, zararlı alışkanlıkların bireysel sağlık ve toplum huzuru üzerindeki etkileri ile korunma yollarına dikkati çekildi.

Kaynak: AA
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