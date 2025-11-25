Haberler

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Önemli Açıklamalar

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Betül Özkan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların çeşitli alanlarda şiddete uğradığını ve şiddetin önlenebilir olduğunu vurguladı. Özkan, şiddetle mücadelenin toplumun adalet ve eşitlik sınavı olduğunu belirtti.

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Betül Özkan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Baro Başkanlığı Seminer Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Özkan, kadınların evde, iş yerinde, okulda, sokakta, adliye koridorlarında şiddete uğradığını söyledi.

Şiddetin önlenebilir bir olgu olduğunu belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Bunun için pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eşitlikçi politikaların hayata geçirilmesi ve kadınların yaşam haklarının vazgeçilmez mutlak bir değer olarak görülmesi gerekir. Engelli kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere tüm kadınların ve kız çocuklarının adalete, korunmaya ve destek mekanizmalarına erişiminin güvence altına alınması zorunludur. Bu nedenle şiddetle mücadele politikalarının erişilebilir ve kapsayıcı olması, ulusal mevzuatın ve uluslararası sözleşmelerin gereğidir."

Özkan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kadınların değil, tüm toplumun adalet, eşitlik ve demokrasi sınavı olduğunu ifade etti.

Yaşam hakkını korumanın ertelenemez pozitif bir yükümlülük olduğunu vurgulayan Özkan, "Yaşam hakkı kutsaldır, eşitlik vazgeçilmezdir, adalet geciktirilemez bir sorumluluktur." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
