Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele Günü'nde Kritik Açıklamalar

Güncelleme:
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamalarda, Türkiye'de kadınların her alanda şiddet gördüğünü vurguladı. Tanrıkulu, Türkiye'nin kadına yönelik şiddeti önlemek için imzaladığı sözleşmeden çekilmesinin ardından şiddetin meşru hale geldiğini belirtti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Ama kadınlar Türkiye'de her alanda şiddet görüyor. Öldürülüyorlar. İstismara uğruyorlar. İş cinayetlerine kurban ediliyorlar ve ayrımcılığa uğruyorlar. Adında İstanbul olan kaç sözleşme var? Türkiye ilk imzacısı olan kadına yönelik şiddeti yasaklayan sözleşmeden maalesef çekildi. ve bu çekilmeden sonra da kadına yönelik şiddet en azından kafalarda meşru hale geldi. 6284 Sayılı Yasa uygulanmıyor. Büyük bir direnç var.

Türkiye, küresel cinsiyet eşitsizliği raporunda 146 ülke arasında 127'nci sırada. Sadece bu yılın ilk 10 ayında 344 kadın yaşamını yitirdi, cinayetlerde. 76 kadın iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Hayatın her alanında şiddet var kadına yönelik olarak. Soruyorum buradan: Rojin'in katilleri nerede? Yine buradan soruyorum: Gülistan Doku nerede? Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmeye devam edeceğiz, dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
