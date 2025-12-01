Kadına Şiddet Uygulayan Şüpheli Karaman'da Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada bir kadına şiddet uygulayan şüphelinin Karaman'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Karaman'da gerçekleşen olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir sanal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında 'bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı' Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin B.S. (engelli raporlu) olduğu tespit edilmiş ve yakalanmıştır" dedi.