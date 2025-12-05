Kadın yöneticiler, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ni değerlendirdi

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi", farklı ülkelerden ve şehirlerden gelen kadın yöneticileri bir araya getirdi.

Yerel yönetimlerde kadın vizyonunun ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğinin masaya yatırıldığı zirveye katılan kadın yöneticiler, zirvenin önemine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ak Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, 5 Aralık Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı günü dolayısıyla, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi olarak bir program düzenlediklerini söyledi.

Uluslararası zirvede 8 ülkeden konuklar olduğunu ve zirvenin çok çeşitli oturumlardan oluştuğunu belirten Toy, "Bu zirvenin amacı hem Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı günü dolayısıyla bir farkındalık uyandırmak hem de kadınlarımızın her alanda olmalarını sağlamak." diye konuştu.

Toy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kadınlar olarak her alanda var olabildiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün parlamentoda 51 kadın vekilimizle, en yoğun kadın vekil sayısının olduğu temsiliyeti AK Parti'de gösteriyoruz. Artık eskisi gibi inancı ya da görüntüsü dolayısıyla kadınların bir yerde var olmasına yönelik engellere karşı bütün adımlar atıldı. Kadınlarımız kendi donanımı, birikimi ve başarısıyla hem mecliste hem belediye başkanlıklarında hem de diğer iş alanlarında var oluyorlar. Dolayısıyla kadının elinin değdiği her yerde biz Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle birlik, beraberlik ve huzur olduğunu düşünüyoruz."

-"AK Parti Kadın Kolları olarak dünyanın en büyük kadın örgütüyüz"

AK Parti Konya Milletvekili, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı-Dış İlişkiler Başkanı Meryem Göka, kadınların daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak özellikle yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarında yer alabilmeleri için uzun zamandır çalıştıklarını kaydetti.

Göka, "AK Parti Kadın Kolları olarak dünyanın en büyük kadın örgütüyüz. 6 milyon üyemizle birlikte biz bu konuda çok farklı etkinlikler ve daha büyük farkındalıkların oluşması açısından program yapıyoruz. Bu program da bunlardan birisi, bu zirvemiz." dedi.

Çin, Irak, Suriye, Bosna ve İngiltere'yle birlikte çok farklı ülkelerden 25 katılımcıyı ağırladıklarını belirten Göka, "Onlar da şimdi oturumlarda bizimle görüşlerini paylaşacaklar. Dolayısıyla deneyim paylaşımı olacak burada." diye konuştu.

"İnşallah şehirlerimiz kadınla beraber yükselecek"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Tülay Kalav da dünyada pek çok ülkeden daha önce kadına seçme ve seçilme hakkı verilen bir ülkede oldukları için duygulu bir gün yaşadıklarını ancak sonrasında her kadının eşit olarak bu hakkı kullanamadığını belirtti.

2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde alınan kararlarla özellikle başörtüsünün önündeki engellerin ve kadınların önüne konulan bariyerlerin kalktığını kaydeden Kalav, böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisindeki kadın vekiller, çok sayıdaki yerel yönetici kadınlar ve muhtarlarla birlikte bu alanlardaki kadın sayısının arttığını söyledi.

Kalav, kadınla yükselen şehirler idealiyle çıkılan bu zirvede çok güzel panellerin olduğunu aktararak "Kadınlar hem uzmanlık alanlarıyla hem kadın olmasının fıtratıyla ince ince şehirleri işleyeceklerinin imzasını inşallah atacaklar. Şehirler kadınlara emanet diyoruz. Nasıl mahalleler kadınlara emanetse, her gün olduğu gibi mahallesine, şehrine, ailesine sahip çıktığı gibi kadın sahip çıkacaktır diyoruz. İnşallah şehirlerimiz önümüzdeki dönemde kadınla beraber yükselecek." ifadelerini kullandı.

-"Güzel bir tecrübe paylaşımı yaptık"

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise yerelde yönetici olmanın zor olduğunu ama hizmetin kalbinin de vizyoner belediyecilikte attığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına verdiği öneme işaret eden Tekin, kendilerinin de kadın belediye başkanları olarak daha fazla çalıştıklarını dile getirdi.

Tekin, zirvenin başarılı geçtiğini vurgulayarak "Cumhurbaşkanımız çok memnun kaldı, atmosfer çok güzeldi." dedi.

Zirvede ulusal ve uluslararası katılımcılarla tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunduklarını aktaran Tekin, "Türkiye'deki kadın belediye başkanlarımızla, kadın siyasetçilerimizle, seçilmiş kadınlarımızla güzel bir tecrübe paylaşımı yaptık. Keza bakanlarımızın güzel sunumları vardı. Çok öğretici, çok yerinde güzel bir zirve olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.