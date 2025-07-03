Kadın Yolcu Helikopterle Erzurum'a Getirildi

Kadın Yolcu Helikopterle Erzurum'a Getirildi
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Eskişehir'den havalanan uçağın Rize-Erzurum sınırında düşmesi sonucu yaralanan Hicran Kaya, Skorsky helikopterle Erzurum'a tedavi için ulaştırıldı. Kaya, hipotermi nedeniyle ısı battaniyesine sarılarak acil servise götürüldü.

YARALI ERZURUM'A GETİRİLDİ

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan M20J tipi tek motorlu uçağın Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düştüğü kazada yaralanan kadın yolcu Hicran Kaya, Skorsky tipi helikopterle Erzurum'a getirildi. Saat 09.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi pistine inen helikopterden alınan Kaya, 100 metre ilerideki hastanenin acil servisine götürüldü. Kaya'nın hipotermi sebebiyle ısı battaniyesine sarıldığı görüldü.

Hicran Kaya'nın Erzurum'a getirilmesi çalışmalarını İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, yakından takip etti.

Turgay İPEK/ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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