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Kadın Voleybol Milli Takımı, Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda Şampiyon

Kadın Voleybol Milli Takımı, Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda Şampiyon
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Kadın Voleybol Milli Takımı, Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Tebrikler kızlar, gurur duyduk' diyerek sporcuları tebrik etti.

(ANKARA) - Kadın Voleybol Milli Takımı Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başarısını sosyal medya hesabından duyururken, "Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Tebrikler kızlar, gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Kadın Voleybol Milli Takımı Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonluğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"30 Ağustos Zafer Bayramı'na yakışır bir başarı. Kadın Voleybol Milli Takımımız Taranto 2026 Akdeniz Oyunları şampiyonu" ifadelerini kullanan Osman Aşkın Bak sporcuları tebrik ederek, "Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Tebrikler kızlar, gurur duyduk" dedi.

Kaynak: ANKA
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