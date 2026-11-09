Kadın Sığınakları Kurultayı TBMM önünde nafaka sınırlandırmasına karşı çıktı

(ANKARA) - 29. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı tarafından, TBMM önünde Medeni Kanun'da yer alan yoksulluk nafakası ve kadınların medeni haklarına ilişkin yapılması planlanan yasal düzenlemelere ilişkin yapılan açıklamada, "Kadınların haklarını geriye götüren, onları ekonomik bağımlılığa ve şiddet içeren ilişkilere mahküm edebilecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz" denildi.

29. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, "Nafaka Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz" başlığıyla TBMM önünde bir açıklama yaptı. Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) haziran ayında yoksulluk nafakasından "süresiz" ibaresini çıkarmasının ardından, nafaka hakkına yönelik sınırlandırma girişimlerinin kadınlar aleyhine sonuçlar doğuracağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruyoruz, Anayasa Mahkemesi 14 yıl önce verdiği 2012 kararını neden değiştirdi? 2012'de verilen kararda 'süresiz' ibaresinin nafakanın her durumda kişi ölünceye dek ödeneceği anlamına gelmediğini belirterek bu ibareyi Anayasa'ya aykırı bulmamıştı. Geçtiğimiz 14 senede değişen ne oldu? Ne yazık ki bu süreçte değişmeyen aksine artan kadınların ev içinde maruz kaldığı şiddet ve yoksulluk oldu.

"BUGÜN ASIL SORUN, HÜKMEDİLEN NAFAKARIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜN ÖDENMEMESİ"

Yoksulluk nafakası kamuoyuna sunulmak istenen yanlış algının aksine koşulsuz, sınırsız ve her durumda ödenen bir para değil. İddia edilenin tam aksine, yoksulluk nafakasıyla ilgili sorun 'süresiz' ödenmesi değil. Bugün asıl sorun, evlilikten sonra yoksulluğa düşen tarafın kadınlar olması, kadınların hak kazandıkları nafakaya dahi ulaşamaması, hükmedilen nafakaların önemli bir bölümünün ödenmemesidir.

Devlet yoksulluk nafakasına dair toplanan verileri kamuoyuyla paylaşmayarak, sorunları görünmez kılıyor. Yapılan araştırmalara göre hükmedilen yoksulluk nafakalarının ortalama miktarı yalnızca 2 bin 83 TL ve bu nafakaların yüzde 44'ü tahsil edilemiyor. Üstelik her dört dosyadan birinde boşanma sebebi erkeklerin uyguladığı şiddet. Yani kadınlar bir yandan şiddetten uzaklaşmaya çalışırken diğer yandan yoksullukla ve ödenmeyen nafakalarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Yapılacak herhangi bir düzenleme kadınların nafaka hakkını sınırlamak ve koşullara bağlamak olmamalı, bu hakkın gerçekten kullanılmasını sağlamak, nafakaların tahsil edilmesini güvence altına almak ve kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemek olmalıdır. Bu da ancak evlilik içindeki eşitsizliği görmekle ve gidermekle mümkün olabilir.

"BU ANLAYIŞA ISRARLA KARŞI ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Meclis'te kabul edilen yasaların ve yapılan düzenlemelerin kadınların yaşamlarının, ihtiyaçlarının ve koşullarının gözetilerek yapılması meclis koltuğunda oturanların sorumluluğudur. Oysa kadınların hakları, hayatları ve gelecekleri hakkında kararlar alınırken deneyimlerimiz ve taleplerimiz yok sayılıyor. Meclis yalnızca erkeklerin çıkarına hizmet edecek kararlar alarak kadınların haklarını gasp etmeye kalkışıyor. Bu anlayışa ısrarla karşı çıkmaya devam edeceğiz.

Buradan bir kez daha söylüyoruz: Kadınların haklarını geriye götüren, onları ekonomik bağımlılığa ve şiddet içeren ilişkilere mahküm edebilecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Nafaka hakkının süre sınırlamalarıyla daraltılmasına karşı çıkıyoruz. Medeni haklarımızın bütününe el uzatılmasına izin vermeyeceğiz.

Meclis'i, kadınların yaşamlarını doğrudan etkileyen kararları alırken kadınların sesini, deneyimlerini ve taleplerini dikkate almaya çağırıyoruz. Kadın örgütlerinin görüşleri alınmadan, toplumsal cinsiyet eşitsizliği hesaba katılmadan yapılacak hiçbir düzenleme gerçek bir çözüm sunamaz.

Biz buradayız. Haklarımızı biliyoruz, birbirimizden güç alıyoruz. Kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Nafaka hakkımızı, medeni haklarımızı, eşit ve şiddetsiz bir yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. "

Kaynak: ANKA