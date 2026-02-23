Haberler

Tekirdağ'da kadın sağlığına yönelik "Açıkça Konuşuyoruz" programı düzenlendi

Güncelleme:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Açıkça Konuşuyoruz' programında kadın sağlığına yönelik önemli konular ele alındı. Etkinlikte, kadınların sağlık sorumluluklarını bilinçli bir şekilde üstlenmelerinin önemi vurgulandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen "Açıkça Konuşuyoruz" programında, kadın sağlığına ilişkin önemli başlıklar ele alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda, kadınların sağlık sorumluluklarını bilinçli şekilde üstlenmelerinin önemi vurgulandı.

Etkinlikte, ergenlik döneminden doğurganlık sürecine, menopozdan ileri yaşlara kadar kadınların yaşamı boyunca karşılaşabileceği fiziksel ve duygusal değişimler ele alındı.

Katılımcılar, sosyal hizmet uzmanı eşliğinde merak ettikleri konular hakkında bilgi alma imkanı buldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Simge Nur Kasırga rehberliğinde yürütülen programda, doğru bilgiye erişimin yaşam kalitesini artırdığı ifade edildi.

Düzenli sağlık kontrolleri ve erken teşhisin, olası sağlık sorunlarının önlenmesinde kritik rol oynadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
