Kadın Muhtarlar Tunca Nehri'nde Çevre Temizliği Yaparak Farkındalık Yaratıyor

Edirne'deki kadın muhtarlar çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Muhtarlar Günü'nde Tunca Nehri kenarında çevre temizliği yaptı.

Kentte bulunan 7 kadın muhtar Tunca Nehri kenarında bir araya geldi.

Kadın muhtarlar, topuklu ayakkabı ve takım elbiseyle nehir kenarındaki çöpleri topladı.

Muhtarlar Günü'nde gerçekleştirdikleri etkinlikte poşetler dolusu çöp toplayan kadın muhtarlar, vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Gülden Akman Yılmaz, AA muhabirine, farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çevre bilincinin çocukluktan başladığını ifade eden Yılmaz, "Edirne'mizde, ülkemizde ve dünyada farkındalık olmasını istedik. Biz kadın muhtarlar olarak hep birlikte anlaştık takım elbiselerimizle, topuklu ayakkabılarımızla bu özel günümüzde çevremizi güzel tutmak için örnek olalım dedik. İnşallah herkese örnek olacaktır. Temizlik öncelikle evimizde başlar. Lütfen çocuklarımıza bu bilinçli kazandıralım. Biz bunu başarırsak Edirne'miz, ülkemiz dünyamız güzelleşecektir." dedi.

Yılmaz, tüm muhtarların gününü kutladı.

Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay ise çevre kirliliğini dile getirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktardı.