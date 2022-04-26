KADIN MUHTARLAR GIDA DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğinde BAU Kuzey Kampüste 'Gıdanı Koru Etkinliği' gerçekleştirildi. Yemek artıklarının nasıl dönüştürüleceğini öğretmeyi amaçlayan etkinlik, Beşiktaş'ın ilçe mahallelerinde muhtarlık yapan 8 kadını bir araya getirdi.

Etkinlik BAU Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Z. Dilistan Shipman ve Beşiktaş İlçe Tarım Müdürü Mine Sevil Kara'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Shipman, 'Amacımız kadın muhtarlarla bu çalışmayı yapıp, onların da kendi mahallelerinde buradan öğrendiklerini aktarmalarını sağlamaktır. Böylelikle bu kültürün çocuklardan başlayıp komşudan komşuya yayılmasını hedefliyoruz. Eğer bunu başarabilirsek hepimiz sıfır atıkla yaşamayı öğrenebiliriz' dedi.

BAU Eğitmen Şef Yusuf Onur Meniktan, BAU Kafe Sorumlusu Simla Çilingiroğlu ve BAU Restoran Şefi'nin eğitimleriyle yemekleri dönüştürmeyi öğrenen muhtarlar eğitimden çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

'SIFIR ATIKLA YAŞAMAYI ÖĞRENEBİLİRİZ'

Gönlü ve eli bol bir millet olduğumuzu belirten Doç. Dr. Z. Dilistan Shipman, 'Her şeyi bol yaptığımız için genellikle evlerde yemeklerden biraz kalır. Ne yazık ki kalan artıkları çöpe atıyoruz. İşte bu kültürü değiştirmek için Beşiktaş İlçe Müdürlüğüyle beraber bu etkinliği yapmaya karar verdik. Böylece kültürün yanlışlığını sadece ev hanımlarına değil, mahallede yaşayan herkese duyurabileceğimizi düşünüyoruz. Bunu nasıl yapalım diye konuşurken, kadın muhtarları buraya davet edip yemek dönüştürme uygulamalarını Bahçeşehir Üniversitesi olarak öğretmeye karar verdik. Evde az kalan pismiş ürünleri nasıl değerlendirebileceğimizi uygulamalı olarak hep birlikte görelim dedik. Amacımız kadın muhtarlarla bu çalışmayı yapıp, onların da kendi mahallelerinde buradan öğrendiklerini aktarmalarını sağlamaktır. Böylelikle bu kültürün çocuklardan başlayıp komşudan komşuya yayılmasını hedefliyoruz. Eğer bunu başarabilirsek hepimiz sıfır atıkla yaşamayı öğrenebiliriz' ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ BU SERÜVENİN TÜRKİYE GENELİNE ULAŞMASI'

Shipman üniversitenin Beşiktaş ilçesinde bulunmasından ötürü uygulamaya Beşiktaş'tan başladıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

'Biz Beşiktaş'ta başlayan bu serüvenin Türkiye geneline ulaşmasını umuyoruz. Muhtarlarımızın diğer ilçelerdeki muhtarlarla bir araya geldikleri ortamlar oluyor. İşte böyle ortamlarda öğrendiklerini birbirlerine anlatmaları ve bu bilincin yavaş yavaş yayılması isteklerimizin başında geliyor. Tabi bir diğer arzum da okullara gitmek ve çocuklara ilkokuldan başlayarak bu bilinci aşılamak. Bu işe Beşiktaş'taki muhtarlarımızla başladık inşallah diğer ilçelerin muhtarlarına da ulaşabiliriz. Sonra da onlar sayesinde okullara yayılırız ve yaptığımız etkinlik büyük bir proje olur. Ülkece herkese faydalı olacağını düşünüyorum.'

Beşiktaş İlçe Tarım Müdürü Mine Sevil Kara ise 'Projeyi Bahçeşehir Üniversitesi'yle beraber planladık. Beşiktaş'ta en fazla kadın muhtarın olması nedeniyle de böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Etkinliğimizdeki amacımız mutfağımızdaki artık ürünlerden daha güzel farklı ürünler çıkartarak hem üretimi arttırmak hem de atık olan maddeleri tekrar geri dönüşüm olarak kazandırmaktı. Kadın muhtarlarımızla başladığımız bu etkinlik, onların başka muhtarlara aktarmasıyla daha da büyüyecektir' şeklinde konuştu.

'AMACIMIZ EN ÖNCE GEREKSİZ SATIN ALMAYI ÖNLEMEK'

Muhtarlara eğitim veren BAU Eğitmen Şef Yusuf Onur Meniktan, 'Biz her ne kadar mutfakta arta kalan yiyeceklerden bir şeyler yapmayı öğretmeye çalışsak da asıl amacımız gereksiz satın almayı önlemek. Çünkü bu süreç satın almalarımızla başlıyor. Dolayısıyla ihtiyacımız kadar satın almak ve ihtiyacımız kadarını kullanmak, kullandıktan sonra doğru bir şekilde saklamak gerekiyor. Sakladığımız ürünlerden de yeni yiyecekler elde etmek aslında bu eğitimin temelini oluşturuyor. Biz bu eğitimi muhtarlarımıza verdikten sonra bu konuda farkındalık yaratıp onların da başka insanlara bu farkındalığı yaymalarını hedefliyoruz' diye konuştu.

'KADIN MUHTARLARDA ÖNCE KENDİ EVLERİNDE BAŞLAYACAK'

Beşiktaş Mecidiye Mahalle Muhtarı Dilek Yücetepe de eğitimle ilgili düşüncelerine şöyle ifade etti:

'Kadın muhtarların bu projeye dahil edilmesi beni çok mutlu etti. Çünkü bir evde mutfak ve gıdayla en çok ilişkisi olan kişi annedir. Kadın muhtarlarda değişime önce kendi evlerinde başlayacaklar. Ben öyle yapacağım mesela, gıdanın korunması ya da yapılan alışveriş ile ilgili bilmediğim şeyleri önce kendi evimde uygulayacağım. Daha sonra kendi çevremde, kendi mahallemde ev hanımlarına öğrendiğim şeyleri aktaracağım. Doğru bilinip de yanlış yapılan bir sürü şey var ve ben bu eğitimden sonra onları bunlar hakkında bilgilendirebilirim. Başka ilçeler de bizim yaptığımız etkinlikten etkilenip kendi içlerinde bu tür etkinlikler yaparlarsa çok güzel olur. İlçeler il genelinde de yayılır ve güzel sonuçlar alırız.'

Demirören Haber Ajansı / Güncel