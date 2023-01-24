Kadın motorcunun polislerle ilgili sözleri olay oldu: Kadın olduğum için ceza kesmiyorlar

Motosiklet sürücüsü bir kadın, "Polisler kadın olduğumuz için gerçekten bize hiçbir zaman ceza yazmıyor. 3 cezam vardır ama yemem gereken ceza sayısı en az 30" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Son susturucu isimli Youtube kanalında yayımlanan belgeselde motosiklet kullanıcıları, sürücülüğe nasıl ve neden başladıklarını anlattı. Bir kadın motosikletli, cinsiyeti sebebiyle en büyük avantajın polisler olduğunu öne sürdü.

"20 POLİS DURDURDU CEZA KESİLMEDİ"

Kadın sürücü olmanın "avantajlarını" anlatan motosiklet sürücüsü "Kadın motorcu olmanın en büyük avantajı da polislerdir yani. Polisler kadın olduğumuz için gerçekten bize hiçbir zaman ceza yazmıyor. 3 cezam vardır ama yemem gereken ceza sayısı en az 30. Ben sigorta yapmam, plaka takmam çoğu zaman, taktığım zamanlar maskeyle kapatırım, muayeneden geçmem, ehliyetim yetmez, 16 yaşında aldığım ehliyetle duruyorum, asla yükseltmiyorum, 'niye para vereyim kafasındayım' çünkü polisler bana ceza yazmıyor. Bir gün 20 tane polis durdurdu, bende plaka yok, kask yok, ehliyet yok sigorta yok. Dediler ki şimdi ne yapalım sana, dedim ne istiyorsanız onu yapın. 'Hiçbir şey yapmayacağız' dediler gittim. Ceza yediklerimde de polisten kaçtığım için yedim." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kadın sürücünün bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek gereğinin yapılmasını istedi.