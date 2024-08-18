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Kalp krizi geçirdiği sanılan genç kadını erkek arkadaşı boğarak öldürmüş

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün kalp krizi geçirdiği belirtilerek hastaneye getirilen 36 yaşındaki Nuhbe Yılmaz doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine yapılan otopside, kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine gözaltına alınan erkek arkadaşı emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadın, kalp krizi geçirdiği düşünülerek hastaneye getirildi. Ancak yapılan otopside kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Kadının erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, dün Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Nuhbe Yılmaz'ın (36) Atalar Mahallesi'ndeki evinde fenalaşarak kalp krizi geçirdiği ihbarını alan acil sağlık ekipleri, adrese giderek kadını Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinci kapalı halde hastaneye getirilen Nuhbe Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kadın, kalp krizi geçirdiği belirtilerek hastaneye getirildi, otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıktıNuhbe Yılmaz

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Doktorların, kadının ölümünü şüpheli bulmaları üzerine Nuhbe Yılmaz'ın cenazesine detaylı otopsi yapıldı. Otopside kadının kalp krizi sebebiyle değil, boğazının sıkılması sonucu boğulma sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

ERKEK ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından, kadının erkek arkadaşı C.Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Nuhbe Yılmaz ile kavga ettiklerini ve kadının boğazını sıktığını itiraf eden C.Y.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nuhbe Yılmaz'ın cenazesi, bugün Körfez İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi Kocaeli 3-sayfa Otopsi Körfez 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

sinan çayırcı:

Erkek arkadaş .

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2
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Murat Celik:

yazacak yorum bulamadım erkek arkadaşmış

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Kenan Tepretoğlu:

devlet nikahsız ilişkilerde taraf olmamalı bence, nikahsız yaşamayı göze alan herşeyi kabullenmiş demektir zaten, Türk aile yapısının içine ettiler, 3 çocuk annesi gencecik kadın, üzüldüm tabi, el oğlu işte sonunu getirdi, hesap sormaya bile hakkımız olmamalı

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yanıtYanıtla
Kadir Tokay:

Birini öldüren, tüm insanlığı öldürmüş gibidir.

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