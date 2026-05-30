Kadın girişimciler istiridye mantarından köfte ve turşu üretti

SAMSUN'un Terme ilçesinde kadın girişimciler, istiridye mantarından köfte ve turşu yaptı. Leydi Gurme Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Orman, "İstiridye mantarından köfte, turşu ve hamburger yaptık. Ürünlerin Ar-Ge çalışmasını Dilek Peçe yaptı. İstiridye mantarından yapıldığını bilmeyen kişilere bunları yedirdiğimizde normal köfte yediklerini zannettiler. 'Sağlıklı şeyler lezzetsizdir' tabusunu kırdığımızı düşünüyoruz. Ürünlerimizin lezzetine güveniyoruz" dedi.

Terme ilçesinde mantar üretimi yapan kadın girişimciler Leyla Orman ve Dilek Peçe, 4 yıl önce başlatılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile yürütülen Alternatif Tarım ve İstihdama Katkı Projesi'ne katıldı. Ardından Terme Belediyesi'nin açtığı 'Mantar Yetiştiriciliği' kursunu tamamlayan kadınlar, belediyenin kurduğu 5 çadırda mantar üretimine başladı. Yılda ortalama 60 ton mantar üreten kadınlar, aynı zamanda istiridye mantarından köfte ve turşu yaptı. Türkiye'de ilk kez mantardan köfte yaptıklarını belirten kadınlar, ürünlerini tadanların çoğunun, köftenin etten yapıldığını düşündüğünü söyledi.

'BÜTÜN GIDA ÜRETİM İZİNLERİ ALINDI'

Ürünlerinin lezzetine güvendiklerini belirten Leydi Gurme Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Orman, "Köfte, hamburger ve turşu ürünlerimizin hepsi kadınlarımızın el emeği ürünleri. Bu ürünlerin Ar-Ge çalışmalarını arkadaşım Dilek Peçe yaptı. Bütün formülleri defalarca denendi. Üzerinde 2 yıldır çalıştığımız ürünler. İstiridye mantarı turşumuzun bütün gıda üretim izinleri alındı. Seri üretime hazır ve ilk ürünümüz. Türkiye'de ilk istiridye mantarından köfte yaptık. İstiridye mantarı kolesterole, şekere iyi geldiği için ve et yerine köftemizde istiridye mantarı kullandığımız için, hem de ekonomik olarak da ete göre daha tercih edilebilecek bir ürün olduğu için biz bu ürünümüzün halk tarafından çok sevileceğini düşünüyoruz. 'Sağlıklı şeyler lezzetsizdir' tabusunu kırdığımızı düşünüyoruz. İstiridye mantarından yapıldığını bilmeyen kişilere bunları yedirdiğimizde normal köfte yediklerini zannettiler. Ürünlerimizin lezzetine güveniyoruz" diye konuştu.

'SOSYAL ALAN'

İstiridye mantarı turşusunun da Türkiye'de ilk defa el ve ev yapımını kendilerinin yaptığını ifade eden Orman, "Ürünümüzün tadını birçok kişiye tattırdığımızda olumlu yorumlar aldık. İstiridye mantarından pide yaptırdık. Yine istiridye mantarından yapıldığını bilmeyen kişiler ürünü et sanarak tüketiyor. İçeriğinde mantar olduğunu söylediğimizde ise şaşırıyorlar. Bu şekilde daha çok istiridye mantarını katıp üreteceğimiz, yapacağımız birçok fikrimiz var. Kooperatif kurmaktaki asıl hedefimiz bu. Gördüğünüz bu tesisi kadınların çalışabileceği sosyal bir alan haline getirmek istiyoruz. Kadınlar buraya gelsin çalışsın istiyoruz. Bunun için kooperatif kurduk. Çalışmalarımız ve denemelerimiz devam edecek" dedi.

'HEDEFİMİZ, MANTARLARIMIZI YURT DIŞINDA PAZARLAYIP TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK'

Orman, "Kadınlar olarak başladığımızda 'yapamazlar, edemezler' algısıyla çok karşılaştık. Şu an çok şükür bunu yenmiş durumdayız. Her yerden mantarımızın ne zaman çıkacağına ve hasadımızın ne zaman olacağına dair bilgi istiyorlar. Bunu yapmak çok kolay olmadı. Yolumuz önemli olduğu kadar yol arkadaşınızın da önemli olduğunu gördük. Arkadaşım Dilek Peçe ile beraber bu yolda 4 yıldır yürüyoruz. Yürümeye de devam edeceğiz. Asıl hedefimiz, vizyonumuz, istiridye mantarını kurutup yurt dışına pazarlayıp Türk kadınının gücünü yurt dışında da göstermek istiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz istiridye mantarını artık başta kendimiz pazarlarda satarken, şimdi pazarcılara ve istiridye mantarından katma değerli bu ürettiğimiz ürünleri pazarlayıp satmak ve bunun seri üretimine geçip burada bir sürü kadına sosyal çalışma alanı oluşturmak asıl hedefimiz. Şu an bu ürünlerimizi yeni yeni pazarımıza çıkardık. Bütün Ar-Ge çalışmalarının izinleri alındı. Seri üretimde bu ürünleri üretecek kapasiteye sahibiz. Bununla alakalı, satışla ilgili hedeflerimiz var. İstiridye mantarını ulusal marketlerde köpük tabak ambalajıyla düzenli olarak satışa sunmayı hedefliyoruz. Buna turşu ve köfte ürünlerimiz de dahil. Bunları da yine marketlere paketleyip, ambalajlayıp vermek hayalimiz var. Aklımızda farklı farklı istiridye mantarından yapılacak fikirlerimiz daha duruyor. Bunları bu yoğunluğumuz, koşturma süreçlerimizin arasında yaptık. Devamı da gelecek inşallah farklı fikirlerimizin" diye konuştu.

'VEJETARYENLER İÇİN ÇOK GÜZEL SEÇİM'

Dilek Peçe ise "Daha önce ev hanımıydım, çalışma hayatım olmadı. Mantara da çok merakım olduğu için belediyenin böyle bir kursu açtığını duyunca geldim. Burada 3 ay kurs gördük. Sonra Leyla Hanım ile tanıştık. 'Bu işi beraber yapalım' dedik. Mantarı kuru yurt dışına vermeyi düşünüyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Marketlere paketleyip vermeyi düşünüyoruz. Mantardan turşu yaptık, köfte yaptık. İnşallah burada daha çok kadın gelir, daha çok kişi çalışır. Her şey çok güzel olur. 4 senedir mantarla uğraştığımız için artık farklı bir şeyler yapalım, standardın dışına çıkalım, dedik. Birkaç deneme yaptık, turşu güzel oldu ve tuttu. Tattırdığımız kişiler çok beğeniyor. Ondan sonra köfte geldi aklıma. Benim çocuğum her şeyi çok yemiyor. Çocuğuma yedirdim, mantardan yapıldığını anlamadı. Normal köfte diye yedi. Ben de eti çok seven biri değilim. Eti sevmeyen benim gibi birçok insan var. Vejetaryenler için bence çok güzel bir seçim. Turşunun içerisinde sirke, limon, tuz, sarımsak gibi şeyler var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı