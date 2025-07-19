Kadın Girişimciler İçin İkincisi Düzenlendi

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kadın girişimcilere yönelik etkinliğin ikincisi gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince uygulanan girişimcilik eğitimine katılan kadınlara yönelik Ayvacık gezisi düzenlendi.

Ayvacık'a gelen kadınlar için ücretsiz otobüs seferleri ve baraj gölünde tekne turu düzenlendi.

Kadın girişimcilere eğitim veren Gülsüm Ayan, "Kadınların güçlenmesi, sadece kendi hayatlarında değil, toplumun her alanında olumlu değişim yaratır. Sayın Başkanımız Halit Doğan'ın bu anlamlı desteği bizlere değerli hissettirdi." ifadesini kullandı.