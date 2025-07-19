Kadın Girişimciler İçin İkincisi Düzenlendi

Kadın Girişimciler İçin İkincisi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kadın girişimcilere yönelik düzenlenen etkinlikte, ücretsiz otobüs seferleri ve baraj gölünde tekne turu yapıldı. Eğitimci Gülsüm Ayan, kadınların güçlenmesinin toplumsal değişim yaratacağını vurguladı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kadın girişimcilere yönelik etkinliğin ikincisi gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince uygulanan girişimcilik eğitimine katılan kadınlara yönelik Ayvacık gezisi düzenlendi.

Ayvacık'a gelen kadınlar için ücretsiz otobüs seferleri ve baraj gölünde tekne turu düzenlendi.

Kadın girişimcilere eğitim veren Gülsüm Ayan, "Kadınların güçlenmesi, sadece kendi hayatlarında değil, toplumun her alanında olumlu değişim yaratır. Sayın Başkanımız Halit Doğan'ın bu anlamlı desteği bizlere değerli hissettirdi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel
Erkek basketbolunda tarihe geçen imza

Attığı imzayla tarihe geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen için çirkin pankart: Sefil...

Osimhen'e büyük saygısızlık: Sefil...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.