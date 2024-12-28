Kadın Girişimci Zeynep Özalp Kaya, Van'da Geleneksel Çini Sanatı Eğitimi Veriyor

ORHAN SAĞLAM/BAHAR TANRITANIR - Van'da kadın girişimci Zeynep Özalp Kaya, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle açtığı atölyede hem kadınlara eğitim veriyor hem de dekoratif ürünleri tüketicilerle buluşturuyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan bir çocuk annesi 32 yaşındaki Kaya, İstanbul ve İran'daki sanat atölyelerinde öğrendiği çini satıyla ilgili iş kurmak, aile bütçesine katkı sunmak için atölye açmaya karar verdi.

Doğu Kültür Sanat Merkezi Derneğine de başkanlık yapan Kaya, hazırladığı "Geleneksel Çini Sanatı Eğitimi" projesiyle DAKA'ya başvurdu.

Bu sayede aldığı destekle atölye açarak kadınlara çini eğitimi veren, Van ve Urartularla ilgili sembol ve figürleri hediyelik eşyalara işlemeyi öğreten Kaya, hem yeni çini ustaları yetiştiriyor hem de kadınların aile bütçelerine destek vermelerini sağlıyor.

Yaptıkları çini tabakları, tablo, kupa ve vazo gibi ürünleri satarak el emeğini kazanca dönüştüren Kaya, girişimcilik ruhuyla çevresindeki kadınlara da örnek oluyor.

"Urartu medeniyetini yaymak ve canlandırmak istiyoruz"

Kaya, AA muhabirine, 2023'te DAKA'nın teknik destek programına başvuru yaparak atölyeyi açtığını söyledi.

Kadınlara çini eğitimi verdiğini anlatan Kaya, "Yaklaşık üç ayda 200'e yakın ürün üreterek kentin ilk çini sergisini açtık. Seramiği farklı alanlarda kullanan Urartu medeniyetinin geleneğini canlandırmak istiyoruz. Urartu desenlerini ve temel figürleri hediyelik eşyalara uyguluyoruz. Yaklaşık 15 kadın haftanın 3 günü atölyeye gelerek ücretsiz eğitim alıyor." dedi.

Atölyede keyifli vakit geçirdiklerini belirten Kaya, eğitim alan kadınların düzenli olarak üretim yaptığını dile getirdi.

Ürünler ortaya çıktıkça hem sergileme hem de satma imkanına kavuştuklarını ifade eden Kaya, "Satışların belirli bir kısmını kadınlarımıza vererek, onlara destek oluyoruz. İşe başlarken talep konusunda tereddütlerim vardı. Kentte sanata yönelik yoğun ilgi var. Kadınlarımız üretim konusunda oldukça hamaratlar. Belirli bir sanat dalında gelişmek, üretmek ve para kazanmak istiyorlar. Biz de onların önünü açmak ve farklı projeler yapmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

"Ürettiklerimizi satışa sunup gelir elde edebiliyoruz"

Kursiyerlerden Sevil Karabulut ise atölyede sosyalleşme ve meslek edinme imkanı bulduklarını belirtti.

Kaya'nın her konuda kendilerine destek olduğunu söyleyen Karabulut, "Urartuların önemli figürlerini, Van'ın sembollerini çiziyoruz, bu da bizi heyecanlandırıyor. Arkadaşlarımızla keyifli zaman geçiriyoruz. Ortamımız da değişmiş oluyor. Bir yandan da ürettiklerimizin satışını yaparak aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Levize Aydın da "Vakit buldukça eğitim alıp sanatsal işler çıkarmaya çalışıyoruz. Urartularla ilgili desenler çiziyoruz. Zamanımız güzel geçiyor. Her gün 2 saat burada eğitim alıyorum. Usta öğreticimiz sayesinde ürettiklerimizi satışa sunup gelir elde edebiliyoruz." dedi.