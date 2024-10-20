Kadın Cinayetleriyle Mücadelede Yeni Adımlar

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Özge Polat'ı ziyaret etti. Polat, "İnşallah bu olaylar azalır ve bütün kadınlar kurtulur" dedi. Milletvekili Çankırı da 9'uncu yargı paketinde ağır yaptırımların uygulanması için Cumhurbaşkanının özel olarak talimat verdiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan ve geçtiğimiz günlerde 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak ağır yaralanan Özge Polat, yaşama tutundu. Boyun ve karın bölgesinden ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir haftalık yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servisteki odasına alındı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Polat'ı ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Milletvekili Çankırı, kadın gücünün yadsınamayacağını ayrıca hiç kimsenin yaşam hakkını engellemek gibi bir hakkı olmadığını belirtip, "Kadınlar erkeklerden çok üstün ve güçlüler. Daha da güçlenecekler. Bundan sonra da seni dimdik ayakta göreceğiz. Sen başta bütün kadınlar olmak üzere herkesin duasındaydın. En önemlisi anne babanın duası var. Sizler bu şehirde bizlere emanetsiniz. Bizim de görevimiz sizlerin yanında olmak" dedi.

'CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ'

Özellikle son günlerde yaşanan kadın cinayetlerinin önüne geçilmesine ilişkin konuşan AK Partili Çankırı şunları söyledi: "Hepimiz bir babanın evladı bir annenin kuzusuyuz. Sen de ailenin kuzususun. Rabbim bir yerden kapattığı kapıyı bir yerden açar. Allah evlatlarına uzun ömürler versin. Güzel günlerini gör inşallah. Allah'ım evlatlarından yüzünü güldürsün inşallah. Anne olarak kadın olarak senin iyi olman onları evlatlarını bizleri iyileştirecek. Biz, olayı başından beri takip ettik. Cumhurbaşkanımız da özel olarak talimat verdi. Hem 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da daha ağır kararların net bir şekilde verilmesi hem de 9. yargı paketinde ağırlaştırılmış cezalar için. Artık caydırıcı değil hiçbir şekilde bir kadına fiilen zarar verilmesine engel olacak, onları tespit edecek nitelikte, adaletin ne kadar güçlü olduğunu gösterecek bir kanun çıkacak."

'ÇOK BÜYÜK BİR AİLEM VARMIŞ'

İki çocuk annesi Polat, yaşadığı olaya sessiz kalmadan duyarlılık sergileyen herkese hastane odasından teşekkür edip, "Bu kadarını beklemiyordum. Çok savaş verdim. Ama daha güzel bir şeyle karşılaştım, çok büyük bir ailem varmış. Doktorlarıma da çok teşekkür ediyorum. Beni onlar ayağa kaldırdı. Çok şaşırdım inanın. Böyle bir şey beklemiyordum. Yoğun bakımdan çıkınca herkesin benim için ettiği dualara çok şaşırdım" dedi.

'ÇİÇEKLERLE KARŞILAYACAĞIM'

Ailesinden bugüne kadar herhangi bir şiddete maruz kalmadan yetiştirildiğini anlatan Polat, özellikle anne babalara çağrıda bulunarak şöyle konuştu: "Azınlıkta olan bu 'erkek terörist' demek istiyorum, o kadar yanlış bilinçle yetiştiriliyorlar ki kadınları malı olarak görüyorlar ve zamanla canavarlaşıyorlar. İnşallah bu olaylar azalır ve bütün kadınlar kurtulur. Geldiğiniz için çok mutlu oldum. Bu şekilde yorulmaktan çok mutlu oldum. Yani hastalığımı unutturdunuz. Ayağa kalktığımda hepinizi çiçekle karşılayacağım.

Haber: İZMİR,