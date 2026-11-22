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(ANKARA) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Ankara'da yürüyüş düzenledi. Kolej Metro çıkışından Sakarya Caddesi'ne yürüyen kadınlar, şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılmasını ve sorumluların yargılanmasını istedi. Eyleme katılan YENİ Parti Ankara İl Kadın Kolları da İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması, 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması ve kadınların ekonomik haklarının güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Ankara'da basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirdi. Kolej Metro çıkışında bir araya gelen kadınlar, pankartlar ve hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarını taşıyarak, Sakarya Caddesi'ne yürüdü.

Yürüyüş boyunca "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Gülistan'ın hesabı sorulacak" ve "Failleri koruma, aklama, yargıla" sloganları atıldı.

"KARANLIKTA BIRAKILAN HER CİNAYETİN HESABINI SORACAĞIZ"

Yürüyüşte Ceren Ünal, Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Burçin Sevgi Telli'nin fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşındı. Katılımcılar, şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılması ve adaletin sağlanması talebinde bulundu.

Yürüyüşün ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, şüpheli kadın ölümlerinin sayısının kadın cinayetlerini geçtiği belirtilerek, "Yılın her günü olduğu gibi bugün de 25 Kasım için bu meydanları doldurduk, bu sokaklarda hep birlikte yürüdük. Her bir ihmalin, karanlıkta bırakılan her bir cinayetin hesabını soracağız" ifadeleri kullanıldı.

YENİ PARTİ KADIN KOLLARI: "KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR"

Eyleme katılan YENİ Parti Ankara İl Kadın Kolları da kadınların yaşam hakkı, eşitlik ve özgürlük taleplerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kadınların kendi yaşamlarına ilişkin kararlar almak istedikleri için şiddete maruz kaldığına dikkat çekilerek, "Bugün burada, Cumhuriyetimizin başkentinde, Ankara'nın sokaklarında yaşam hakkımız, eşitliğimiz ve özgürlüğümüz için bir aradayız" denildi.

"Kadın cinayetleri politiktir" vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadın cinayetlerinde cezasızlığa, failleri ödüllendiren haksız indirim uygulamalarına son verilmelidir. Kadınların şiddetten korunması için yeterli bütçe ayrılmalı; sığınma evleri, danışma merkezleri ve koruyucu mekanizmalar güçlendirilmelidir. Kadınların nafaka hakkı, çalışma hakkı, eşit yurttaşlık hakkı ve kendi yaşamlarına ilişkin karar verme özgürlüğü güvence altına alınmalıdır. Kadınların ekonomik bağımsızlığı, eşit işe eşit ücret hakkı ve kazanılmış hakları güvence altına alınmalıdır."

Kaynak: ANKA