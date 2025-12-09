Haberler

Ankara'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Ankara'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Gülhan T., eski sevgilisi Mehmet S. tarafından bıçakla ağır yaralandı. İki yıl boyunca sürekli taciz edilen Gülhan, yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Arkadaşları, Gülhan'ın Mehmet S.'den kurtulmak için yoğun çaba sarf ettiğini ancak başarılı olamadığını belirtti.

ANKARA'da, işe gitmek için evden çıktığında Mehmet S. (38) tarafından bıçakla ağır yaralanan Gülhan T. (30), yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Gülhan T.'nin ev arkadaşı Aybüke Erdoğan, Gülhan'ın 2 yıldır Mehmet S.'den kaçtığını söyleyerek, "Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdık, takip ediyormuş. En sonunda tek yakalamış. En ağız cezayı alsın" dedi.

Apart otelde çalışan Gülhan T., arkadaşıyla yaşadığı Keçiören ilçesindeki evden dün sabah işe gitmek için çıktığında, sokakta kendisini bekleyen Mehmet S. ile karşılaştı. Mehmet S., çıkan tartışmada Gülhan T.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Gülhan T., ihbarla adrese çağrılan ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, yoğun bakımda tedavi görüyor. Mehmet S. ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

'BİR CEZA BİLE VERİLMEDİ'

Gülhan T.'nin ev arkadaşı Aybüke Erdoğan, Mehmet S.'nin 2 yıl önce 3 ay kadar birliktelik yaşadığı Gülhan'ın peşini bırakmadığını ileri sürdü. Gülhan'ın sürekli adres değiştirdiğini, uzaklaştırma kararı aldırdığını, ancak kurtulamadığını belirten Erdoğan, "En son benim yanıma geldi. Burayı da bulmuş. Dün işe gitmek için çıktığında gözünü, ağzını, kafasını, her yerini parçalamış. Bilinci kapalı yatıyor, duaya ihtiyaç var. Biz bittik. 2 senedir uğraşıyor. Kaç kez uzaklaştırmayı ihlal etti. 7 kez ihlal, bir ceza bile verilmedi" dedi.

Erdoğan, Gülhan'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü, 8 kez kalbinin durduğunu anlatarak, "Umudu yok, yaşama umudu yok ama biz ümidi kesmiyoruz. 3 aylık bir ilişki yaşadılar altı üstü. 2 senedir bağlantısı kesilmedi. Uzaklaştırma aldı, 2 yıldır uzaklaştırmaları devam ediyor. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdık. Sürekli takip ediyormuş. En sonunda tek yakalamış. Onun neler çektiğini ben biliyorum, kimse bilmez. Sabah pusuya yatmış. Orada bıçağı almış eline. Boynuna gelmiş. Çok çığlık atılmış ama saniyelik, dakikalık gitti. Her yeri kesik bir şekilde yatıyor. Düzelir mi çıkar mı bilmiyoruz. Rabb'imden umut kesilmez" diye konuştu.

'HEP TACİZ ETTİ'

Erdoğan, Gülhan'ın sürekli kaçtığını belirterek, "Sürekli taciz ediyordu. Batıkent'e taşındı, Batıkent'teki evini buldu. Mamak'a gitti, Mamak'takini buldu. Etlik'tekini buldu, benim burayı buldu. Her yeri buldu. Çorum'daki köydeki evlerini bulmuş, Gülhan daha köydeki ev adresini bilmezken o bulmuş. Hep taciz etti. En ağır cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan emniyette sorgusu süren Mehmet S.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title