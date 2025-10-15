Kadın Çiftçiler Günü'nde 'Toprağın Kadınları' Sergisi Açıldı

"15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla sanatçı Dilek Yurdakul'un kadın mevsimlik tarım işçilerinin hayatını konu edinen fotoğraflarının yer aldığı, "Toprağın Kadınları" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar Belediyesi ve Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADUM) işbirliğiyle Arı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergi, kadın emeğini görünür kılmayı ve tarım işçilerinin yaşam koşullarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sergide, fotoğraf sanatçısı Dilek Yurdakul'un Şanlıurfa'daki kadın tarım işçilerinin hayatını konu edinen 31 fotoğrafı yer alıyor.

Yurdakul, sergi açılışında AA muhabirin, asıl mesleğinin avukatlık olduğunu ancak fotoğrafçılık serüveninde 200'ü aşkın ödül aldığını belirtti.

Fotoğrafçılığa, seyahat fotoğraflarıyla başladığını anlatan Yurdakul, "Ankara'da yaşayan bir Urfalı olarak, mevsimlik kadın tarım işçilerinin özellikle temiz suya erişim sorunlarını kadın gözüyle irdelemek istedim. Altı ay süren bu projede onların yaşam koşullarını fotoğraf çekimleri sürecinde birebir gözlemledim." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, "Kadınların, çocukların bu zor yaşam koşullarını sanatla bir arada getirerek duyurmak bir adalet çağrısı aslında. Çünkü Türkiye'nin tarım zincirini ayakta tutan kesim onlar ama en büyük zorluk çekenler yine onlar." ifadelerini kullandı.

"Sosyal etki üretmek bizler için bir sorumluluk"

Serginin küratörlüğünü üstlenen KADUM Direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu da Şanlıurfa milletvekilliği yaptığı dönemde mevsimlik tarım işçileri konusunu Meclis'te de ele aldıklarını belirterek, "Bu coğrafyadan olup da mevsimlik tarım işçilerinin, özellikle de kadınların yaşadığı zorlukları fark etmemek mümkün değil. O dönemde başlayan farkındalık bende bir vicdan borcu olarak kaldı. Dostum ve hemşerim Dilek Yurdakul ile bu konuyu sanat aracılığıyla görünür kılmak istedik. Şüphesiz ki sorunun tamamını çözmek mümkün değil ama farkındalık yaratmak, sosyal etki üretmek bizler için bir sorumluluk." diye konuştu.

Fotoğrafların binlerce kare arasından titizlikle seçildiğini belirten Uslu, "Bu fotoğraflar tarım zincirini ayakta tutan ama en fazla zorluk yaşayan kadınların emeğini, alın terini ve hikayelerini yansıtıyor. 2010'dan bu yana mevsimlik tarım işçilerine yönelik önemli çalışmalar yapıldı, ancak hala yürünecek uzun bir yol var. Bu sergi, sözden çok eylemin önemine dikkat çeken bir vicdan çağrısı niteliğinde." ifadelerini kullandı

Sergi 22 Ekim'e kadar Arı Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.